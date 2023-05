In Toscana 9.600 famiglie perderanno il reddito di cittadinanza

(Di giovedì 4 maggio 2023) ... che - basandosi su dati Inps , Istat e sulle informazioni comunicate dal Consiglio dei ministri in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale - ha fatto delle simulazioni su quello ...

Oltre novemila nuclei e quasi 27mila persone in meno. Di tanto potrebbero essere falciati ini beneficiari del Reddito di cittadinanza nel passaggio ai due nuovi strumenti approvati dal governo, l' Assegno per l'inclusione (Ai) e lo Strumento di attivazione (Sa). La stima è dell' ...La tappa più lunga L'undicesima che conta 219 chilometri, da Camaiore a Tortona, dallaal ... ha "solo" 4 stelle di difficoltà ma un dislivello di 3.metri che testerà gambe e polmoni. Ed ...... interpretati da un altrettanto abnorme numero di 3.enti e soggetti competenti a vario titolo ... i 120 milioni per le quattro casse di espansione lungo l'Arno e per tutelare lacentrale, ...

Per il canile 600 mila euro dalla Regione Toscana Elbapress

Milano, 3 mag. (askanews) – “Il bilancio delle ultime 24 ore in Emilia Romagna è purtroppo di due persone decedute a causa delle conseguenze delle forti piogge cadute in queste ore. Gli interventi dei ...Circa 32mila prestazioni di medicina complementare erogate nel 2022 dai servizi pubblici in tutta la Regione Toscana, di cui 11.600 a pazienti oncologici. E’ questo l’ultimo dato disponibile che dimos ...