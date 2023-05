In gita tra le pergole del paese vigneto alla scoperta del Carema Doc

(Di giovedì 4 maggio 2023) Rosso rubino con riflessi granati, profumo di rosa macerata e sapore vellutato. L’uva a bacca nera più importante del Canavese trova la sua massima espressione nel comune di: qui il nebbiolo viene coltivato su una superficie di circa venti ettari, con terrazzamenti vertiginosi costituiti dall’alternanza di muretti a secco e fertile terra morenica. La struttura a pergola tipica dei vigneti caremesi è chiamata topia, ed è sorretta dai caratteristici pilùn che suggeriscono quella romantica immagine di “templi bacchici” coniata da Renato Ratti, autorevole punto di riferimento per il vino piemontese. Il grande effetto scenico nasconde un’importante funzione termoregolatrice, in quanto i colonnati di pietra catturano i raggi del sole per poi rilasciarlivite durante la notte, attenuando così l’escursione termica. Un vero e proprio vanto ...

...a Trivigno in occasione del patrono San Gaetano Settembre 2023:a Mantova Per ...anziani e bambini che consentiranno uno scambio di competenze e l'instaurazione di relazioni significative......anche sbizzarrirelocali e ristoranti dove trascorrere la serata. Troveremo posti per giovani ma anche per un pubblico più maturo. Gozo La visita a Malta, poi, non potrà prescindere da una...Sia che si tratti di turisti internazionali o di chi si reca sul Lago Maggiore per una... permettono di percorrere in senso orario o antiorario il tragittoSanta Caterina e Laveno in battello/...

Tra ponte di Pasqua e gita fuori porta si preannuncia un week end da record Il Sole 24 ORE

La gita a Roma del Liceo Musicale “da Vinci” come un tour tra panorami mozzafiato e soste in angoli suggestivi per cantare. I turisti si fermano, applaudono e fanno i complimenti ai ragazzi e ai loro ...In realtà si era trattato dei fumi di frizione ma è subito scattato l'allarme e il mezzo è stato fermato all'ingresso dell'autostrada a Genova Ovest ...