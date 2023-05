In Germania un treno travolge gruppo di operai | due morti

Indue operai sono morti in un incidente ferroviario a Huerth, nei pressi di Colonia, travolti da un. Lo riferisce la polizia federale citata dalla Dpa. Secondo le prime ricostruzioni ...Due opera sono morti in un incidente ferroviario a Huerth, in, nei pressi della città di Colonia. Secondo le prime ricostruzioni della polizia sarebbero stati travolti da un convoglio di passaggio mentre lavoravano sui binari. +++ Notizia in ...... che hanno reso il trasporto pubblico gratuito, solo Austria,e Ungheria hanno introdotto ... Incentivare ile il trasporto pubblico per ridurre i viaggi in auto e in aereo è fondamentale ...

Germania, treno travolge gruppo di operai: due morti TGCOM

Annunciato ritardi e disagi nella circolazione a livello regionale. In Germania due operai sono morti in un incidente ferroviario a Hürth, nei pressi di Colonia, travolti da un treno. Lo riferisce la ...(ANSA) - BERLINO, 04 MAG - In Germania due operai sono morti in un incidente ferroviario a Huerth, nei pressi di Colonia, travolti da un treno. Lo riferisce la polizia federale citata dalla Dpa.