In arrivo una fiction Rai sulla vita di Mike Bongiorno

(Di giovedì 4 maggio 2023)La Rai si prepara a ricordarein grande stile. Sarebbe infatti in preparazione unadedicata alladel conduttore padre della televisione italiana. A parlare del progetto è stato Nicolò, figlio di. Ospite di Massimiliano Ossini nella puntata odierna di Uno Mattina, il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico ha svelato: “Sto seguendo tante cose legate alla memoria di papà. In Rai faremo faremo unasua, molto presto, e quindi ci sarà un grande filmsua“.di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli, anche se dalle parole di Nicolò si ...

Penso che la seconda vittoria sia vicina, credo di poter conquistaregara perchè ci sono molti tipi di circuiti rimasti". In inverno si era scritto che l'di Vasseur come team principal e ......versione elettrificata dell'off - road, il cui rilascio è previsto proprio per la seconda metà del 2024, tempistica perfettamente in linea con l'della nuova promettente batteria. ...... alla fase precedente al mio. Si stanno cercando formule, come le gare Sprint, per attirare ... Prendere esempio dalla Formula 1 Hanno seguitolinea molto americana; qualcosa di simile alla ...

Chip, Urso: "In arrivo un Piano nazionale per la microelettronica" CorCom

Il Comune è pronto a ricevere adesioni di partenariato per la gestione. I privati dovranno elaborare una progettazione per il recupero dell’area.Con l’avvicinarsi della WWDC 2023, iniziano a farsi sempre più numerosi i rumor su quello che sarà il prossimo sistema operativo di iPhone: iOS 17 ...