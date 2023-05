Immigrazione | De Corato | l’Italia è stato il ventre molle d’Europa Ora col governo Meloni si cambia passo

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Camera ha votato la fiducia posta dalsul Dl Cutro con 213 sì e 133 no. Oggi, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, Riccardo De, dirigente di Fratelli d’Italia fin dalla sua fondazione, da settembre alla Camera, vicepresidente di commissione Affari costituzionali e ora relatore del decreto Cutro passato ieri, spiega finalità e criticità che hanno motivato il decreto. E con incisività e parole scevre da inutili barocchismi retorici, sull’commenta netto: «Gli altri Paesi ci prendono in giro». «Noi razzisti? Vengano in Via Padova a Milano»…, De: «Il Decreto sarà unavanti decisivo» Quindi a stretto giro, andando al cuore del problema e della sua emergenzialità, aggiunge: «Il Decreto sarà unavanti ...

