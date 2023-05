Ilary Blasi | Stangata in tribunale | deve riconsegnare le chiavi

Isola dei Famosi, non solo Noise e Mazzoli: pure Vladimir Luxuria ora Continuano le polemiche all'isola dei famosi , dopo le sfuriate di Alvin nei confronti diche non lo ascolta durante i giochi dei naufraghi e che lo ha portato ad allontanarsi addirittura in diretta , è il turno dell'ex suora Cristina Scuccia finita letteralmente nel mirino e ...Vladimir Luxuria , ospite di Casa Chi, ha parlato del presunto screzio tra Enrico Papi edopo le primissime battute della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi 2023 : cosa c'è di vero in tutta questa faccenda Isola 2023, Luxuria: verità lite Papie retroscena su Asia ...Ieri abbiamo parlato dell' ingiunzione di sfratto nei confronti della società diarrivata da Francesco Totti per il centro sportivo 'La Longarina'. Oggi entra in scena un decreto ingiuntivo da 50 mila euro per lo stesso centro. A parlarne è l'edizione romana di ...

È una lotta senza quartiere quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La famiglia della presentatrice ha messo in mora la "Totti Soccer School" dell'ex diec della Roma. Un decreto ingiuntivo che sfior ...Lotta senza quartiere tra l'ex capitano giallorosso e la conduttrice televisiva nella causa per la separazione ...