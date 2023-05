Ilaria | studentessa di Alzano | dorme in tenda davanti al Politecnico di Milano | “Protesto contro il caro affitti”

(Di giovedì 4 maggio 2023). “La situazione qui in città è impraticabile. Sono andata a visitare un numero indeterminato di case e per tutte chiedevano per una singola dai 700 euro in su, senza le spese”. Va avanti ormai da tre giorni la protestail costo degliLamera, 23enne diLombardo, da martedìin unamontata di fronte al, in piazza Leonardo da Vinci. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daLamera (@ thedarklady ) “Per le doppie il prezzo era più basso, ma in condizioni invivibili – spiega la giovane,al quarto anno di Ingegneria ambientale -: due persone stipate in camerette ...

Oggi quella tendaLamera,23enne della triennale in Ingegneria ambientale , l'ha piantata davvero e ci starà fino a domenica, per protesta.Per questo motivodel Politecnico di Milano, ha deciso di piantare la sua tenda in piazza Leonardo Da Vinci per dormire qui, da oggi fino a domenica 7 maggio. La Terna Sinistrorsa ...Per questo motivodel Politecnico di Milano, ha deciso di piantare la sua tenda in piazza Leonardo Da Vinci per dormire qui, da oggi fino a domenica 7 maggio. La Terna Sinistrorsa ...

Milano, caro affitti: Ilaria, studentessa, dorme in tenda davanti al Politecnico: «Troppi 700 euro al mese, impossibile vivere» Corriere Milano

Ilaria Lamera, 23 anni, invoca a gran voce misure concrete: "Vivere a Milano significa arrivare a spendere 700 euro (spese escluse) per una stanza singola". Resterà al Politecnico fino a domenica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...