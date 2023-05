(Di giovedì 4 maggio 2023) Avevamo lasciato il senatore americanoalle prese con la sua travagliata elezione adella Camera dei rappresentati. Lui, l’uomo su cui i Repubblicani contano per mettere fine agli assegni in bianco all’Ucraina, è ora alle prese con la sua prima vera missione diplomatica all’estero in questo ruolo, egemonizzato dal figura di Nancy InsideOver.

... delsemiologico di una scena, della sua fotografia, della regia. Di quanto l'estetica ... Dal racconto distopicosul PCI che avrebbe potuto/dovuto essere ma non fu in quel tragico ...... scelto sicuramente con molta accuratezza dai padri costituenti, ha unperentorio e del ... per quanto riguarda questo argomento non ci sentiamo assolutamente tutelati dal suo agire...Che cosa haper lei passare dall'essere un vescovo missionario in America latina a ... di un processo quasi "". Serve uno sguardo molto più ampio e le nunziature apostoliche aiutano ...

Il significato politico del tour dello speaker Kevin McCarthy Inside Over

La denuncia del dem Scotto: "Incomprensibile. Anche Lollobrigida era d'accordo". Il dibattito sull'eliminazione dalla Carta e dai documenti ...