(Di giovedì 4 maggio 2023) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Stare e volersi bene si può imparare, soprattutto partendo dalla domanda che ciascuno di noi dovrebbe porsi: ‘E’per me?”. E’ questa la ricettache propone la sociologa e consulente familiare Chiara Narracci nel suo ultimo libro ‘A star bene si impara! E’per me?’ appena pubblicato per Gaz Edizioni. Una domanda tutt’altro che scontata, dice l’autrice all’Adnkronos, ‘in un periodo storico caratterizzato dalla fretta, dall’ansia e dall’illusione che lasia un diritto, un vortice che ci porta a vivere in balia delle emozioni, ma anche un punto di partenza per gestirle, sulla viaricerca del proprio benessere”. ‘Il libro nasce per offrire degli spunti di auto riflessione ‘ afferma la Narracci ‘ E’ composto da capitoli ...

La nuova stagione di A Casa Tutti Bene ripartirà dalle ore successive al finaleprima stagione quando uno sconvolgente, custodito dalle due madri, viene disvelato e cambia la vita di ...... dall'ansia e dall'illusione che la felicità sia un diritto, un vortice che ci porta a vivere in balia delle emozioni, ma anche un punto di partenza per gestirle, sulla viaricerca del proprio ...... poi sta male: 'Intossicazione alimentare Ecco la verità' Hamburger vegetale, il Mammut è l'ingrediente: 'Gusto unico, sanno di manzo' Come utilizzare l'acqua di cotturapasta 'Mai ...

Il segreto della felicità E' chiedersi cosa è buono per me Adnkronos

Riutilizzare gli scarti di cucina per ridurre al minimo gli sprechi, una buona abitudine alla quale non rinuncia Giovanni Storti. Il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo ha pubblicato ...Al termine di Lazio - Sassuolo, Manuel Lazzari ha risposto alle domande dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole sul match: "I primi 25-30 minuti non c'è stata ...