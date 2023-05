Il principio di rotazione degli affidamenti nel nuovo Codice dei contratti pubblici per i contratti di importo inferiore alle soglie europee

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ildirappresenta una garanzia per l’applicazione deldi concorrenza sul mercato che non è il fine ultimo della norma bensì viene inteso quale strumento funzionale al conseguimento del miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire idella Pubblica Amministrazione. La ratio deldiè quella di … Puoi continuare L'articolo .

Nuovo Codice dei contratti pubblici: principio di rotazione

