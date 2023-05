Ilè ina New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,29% a 68,80 dollari al barile. . 4 maggio 2023Seduta in lieveper il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 68,41 dollari per barile. Aumenta di poco lo spread , che si porta a +188 punti base, con un lievedi 2 punti base, ...in contenutocon il Wti a 68,3 dollari al barile e il Brent a 72,2 dollari nei rispettivi contratti di riferimento. Gas naturale in calo a 36,3 euro al megawattora. fon 04 - 05 - 23 ...

Il petrolio e' in rialzo a New York a 68,80 dollari - Economia Agenzia ANSA

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,29% a 68,80 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...In Europa brilla il settore energia con il balzo del petrolio In Europa brilla solo il settore energetico ... Oltre Oceano l Nasdaq futures anticipa un avvio in rialzo dello 0,2%. La discesa del ...