(Di giovedì 4 maggio 2023) «Maggio risveglia i cuori» scriveva Giosuè Carducci. Insieme ai primi raggi di sole, la primavera porta con sé la voglia di partire, viaggiare alla scoperta di luoghi nuovi. E nulla offre quel senso di libertà, tanto agognato durante i mesi invernali, come la barca. Piedi nudi, abiti di lino colorato da accompagnare a un caldo golfino per quando tramonta il sole e un paio di occhiali da sole. Voilà, la valigia è pronta. Ma cosa portare nel? Quando si tratta di prodotti immancabili non si può che iniziare da una buona crema solare. Da applicare più volte nell’arco della giornata su viso e corpo per evitare brutte scottature e garantire una tintarella impeccabile (e duratura). Fondato nel 2005 da Holly Thaggard, Supergoop! Ha finalmente fatto il suo debutto in Italia grazie a Sephora. Il brand, che si è costruito una solida reputazione in ...

... un semiraccolto facile e ordinato,per i capelli del giorno dopo, le abbiamo fatto alcune ... Ha dei gesti sostenibili nella suaroutine "Sicuramente sono molto attenta nella mia ...Laroutine orientale Hai presente il viso di una donna coreana È praticamentee sembra quello di una ventenne. Ma come fanno a mantenersi tali Semplice, seguono unaroutine ...... scegliere il reggisenoè abbastanza complicato. Non solo perché dovrai individuare la ... cosa dicono gli esperti Maria Antonietta, i segreti del suo: come si faceva bella Aurora ...

Il perfetto beauty case da viaggio Panorama

Trucchi e idee su come rinfrescare il make up e apparire perfetta fino alla fine della giornata più dura e faticosa: scopriamo come fare.Detersione, siero, creme, abbiamo tutto per seguire una perfetta beautyroutine, ma spesso non sappiamo in che ordine applicare i trattamenti. Ecco i passaggi da seguire per avere una pelle ...