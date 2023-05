Il pasticcio della leadership del Terzo polo e l’esempio tradito della Dc

Pessina 6 : nel primo tempo, nel momento di maggior sofferenzasquadra, non riesce a prendere la squadra per mano. Ma con il passare dei minuti cresce di rendimento. Carlos Augusto 6 : sulla ...L'accordo con le regioni è previsto dal cosiddetto Codiceprotezione civile (d.lgs. n. 1/2018)... In conclusione, siamo di fronte a ungiuridico, l'ennesimo in cui è incorso il governo e,...... ilè doppiamente indigesto. E insidioso. Quelli che, in Occidente e in Italia in ... indipendentemente dalla guerra Russia - Ucraina, l'Occidente democratico è già un miracolostoria, ...

Il pasticcio giuridico dello stato di emergenza sui migranti Domani

Serie A 33esima Giornata Monza-Roma, le pagelle: i migliori e i peggiori: El Shaarawy gioca una gran partita, segna il gol del vantaggio ma poi esce per infortunio ...Lo stato di emergenza sui migranti presenta varie singolarità, che si traducono in un pasticcio giuridico e inducono a chiedersi se la dichiarazione di tale stato fosse davvero necessaria. In particol ...