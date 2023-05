Il Paradiso delle Signore | Gemma costretta a raccontare la verità su suo figlio a Roberto e Marco

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Penultima puntata scoppiettante di questa nuova stagione di il: i nodi vengono al pettine Mancano solamente altri due appuntamenti prima della fine di questa nuova stagione della serie più amata dagli italiani. Andata in onda persino il 25 aprile il 1 maggio, i personaggi con le loro vicende sono andati in festa solamente durante il fine settimana, ma ora sembra giunto il momento di staccare la spina per tutta la stagione estiva. Dobbiamo assolutamente scoprire che cosa è successo alla contessa che aveva detto una bugia Marcello: quest’ultimo sapeva che si trovava al capezzale di un’amica in Svizzera, ma dopo la sfuriata di caffetteria, persino Umberto c’era messo sulle sue tracce aveva scoperto che si ritrovava in realtà a Ginevra. IntantoSant’Erasmo nelle puntate precedenti aveva deciso ...