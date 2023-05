Il Napoli vince lo scudetto oggi se… Le combinazioni per la festa in trasferta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Trentatré anni e cinque giorni: l’attesa può terminare. Può essere il 4 maggio 2023 il giorno in cui ilsi cucirà il terzo, storicodella sua storia, a suggellare una stagione straordinaria da parte degli uomini di Luciano Spalletti. Dopo aver sprecato il primo match point in casa con la Salernitana, ce n’è un altro sulla racchetta in casa dell’Udinese. Innanzitutto, ilavrebbe potuto festeggiare già ieri sera. Il tutto dipendeva, come domenica, dal risultato della Lazio, che senza una vittoria avrebbe regalato la matematica certezza del tricolore agli azzurri. Invece la squadra di Maurizio Sarri non ne ha voluto sapere: 2-0 al Sassuolo con i gol di Ciro Immobile e Toma Basic eancora rimandata.però Osimhen e compagni hanno una nuova possibilità ...

In Friuli 500 tifosi salutano l'arrivo del bus con striscioni e cori: " Vinceremo il tricolore". Alla Dacia Arena stasera ( 20.45) basterà un ...

Questo giovedì sera il Napoli va sul campo dell'Udinese in quello che può essere il match scudetto: i risultati che servono per il tricolore.Il Napoli lo scudetto lo vuole sul campo. Niente divani di un hotel a Udine. Anche perche' la Lazio non concede sconti a nessuno. Nemmeno a un Sassuolo che ha i numeri per dare fastidio a chiunque. Ma ...