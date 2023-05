Il Napoli pareggia con Osimhen | delirio al Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Èazzurro alla “Dacia Arena”, ma non solo.i conti al minuto 52 di Udinese-. Dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Lovric, gli azzurri riportano il risultato in bilico. Un gol maturato dopo una mischia in area di rigore friulana, in cui il nigeriano ha trovato il tap-in vincente per la rete del 1-1. Il numero 9 fa esplodere tutta la formazione di Spalletti e il popolo partenopeo, che ora vede il traguardo più alla portata che mai. L’esultanza degli ospiti è scatenata, tanto che la maschera-talismano disi spezza.i conti, esplode il: l’esultanza dei tifosi azzurri La tempesta azzurra non travolge solo lo stadio dell’Udinese. Al “” può partire la festa ...