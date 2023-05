Il Napoli ha vinto lo scudetto | sentenzia Osimhen con l’Udinese

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilhaloper la terza volta nella sua storia. Controserviva un punto e quello arriva, con il gol dia inizio ripresa per l’1-1 decisivo. LA FESTA COMINCIA – Ilhala Serie A 2022-2023. Per i partenopei è un trionfo annunciato da tempo, ufficiale dopo l’1-1 controdi stasera. I bianconeri friulani non ci stanno però a essere la vittima sacrificale della serata, anzi vanno addirittura in vantaggio. Lo fanno al 13?, quando Destiny Udogie serve a centro area Sandi Lovric per un gran destro quasi all’incrocio: imparabile per Alex Meret. Poco dopo contatto appena dentro l’area fra Walace e Khvicha Kvaratskhelia, protesta ilma l’arbitro Rosario Abisso fa proseguire. A ...