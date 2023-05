Il Napoli è Campione d' Italia | la T - shirt celebrativa solo con il Corriere dello Sport - Stadio

Le immagini del terzo scudetto napoletano sono tutte lontano dal campo di gioco e forse non è un caso se il campionato sia stato vinto con la squadra a Udine, a segnalare l'accessorietà del fatto ...Ilpareggia ad Udine e si laurea matematicamented'Italia per la terza volta nella sua storia. Tanti i complimenti per il club azzurro dalle altre squadre della Serie A , in particolare ...Dopo 33 anni, il cuore ditorna a battere dae fa la storia! Celebra la vittoria dello scudetto con la maglietta dedicata ai Campioni d'Italia La maglia del Corriere dello Sport - Stadio ti aspetta, dal 6 ...

Napoli, finalmente festa: campione d'Italia per la terza volta! La Gazzetta dello Sport

Dopo lo splendido poker al Liverpoool in Champions, il Napoli strappa tre punti pesanti allo Spezia, piegato al ‘Maradona’ solo nel finale grazie a Raspadori. Non ci sono più dubbi: sarà Napoli campio ...Edizione digitale · Serie A, gli arbitri delle romane. Napoli, tutto peronto per la festa · Napoli, è il giorno giusto. Mourinho, in arrivo il deferimento · Prima pagina di oggi ...