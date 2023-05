Il Napoli campione e i suoi supereroi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il terzo scudetto delha un’anima completamente diversa rispetto a quello del 1987 e a quello del 1990, quindi verrà ricordato in modo differente: la narrazione individualista e inevitabilmente messianica del “di Maradona” deve lasciare spazio a un racconto necessariamente più vasto, più collettivista, in cui i meriti del trionfo sono da attribuire in modo diffuso e trasversale. Così tra tanti anni potremmo ritrovarci a parlare del “di De Laurentiis”, del “di Giuntoli” o anche del “di Spalletti”, e in ogni caso non si tratterebbe di un errore. È un segno del tempo che passa e che cambia le cose: nel calcio contemporaneo c’è pochissimo spazio per le vittorie improvvise, per gli exploit inattesi, tutto deve essere progettato e organizzato per tempo, col tempo, nel ...