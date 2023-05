Il must have dell' estate 2023? Abito lungo e sneakers!

Giulia ha individuato in cinque referenze - due creme viso, due sieri e un contorno occhi - i prodottiper una beauty routine pratica e veloce, pensata per il piacere di tutti, nel ...Sì, sono perfetti anche per quel matrimonio a cui vi hanno invitato nel mese di Giugno e che vi sta creando non pochi dilemmi in fatto di look! D'estate per noi non c'è nulla di meglio di un bel ...Per lei, è un pezzo beautyormai da anni, dopo la moda anni '90 che le ha assottigliato le sopracciglia. 'Questa è la prima volta che mi mostro a qualcuno con le sopracciglia struccate' ...

Il libro del potere e Diritti Umani: due must have della crescita ReWriters

Il verde menta è il colore di tendenza per la Primavera/Estate 2023: come abbinare la tonalità vitaminica Luminoso, vitaminico e di tendenza, il verde menta è il colore must per la Primavera/Estate 20 ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...