Il ministro degli Interni francese attacca Meloni | Incapace sui migranti

(Di giovedì 4 maggio 2023) La premier italiana Giorgia, "alla guida di un governo di estrema destra scelto dagli amici della Le Pen, èdi gestire i problemi migratori per i quali è stata eletta". E' questo l'affondo deldell'InternoGerald Darmanin, che intervenendo questa mattina nel programma 'Les grandes gueules' dell'emittente televisiva Rmc, ha rinfocolato le tensioni sull'asse Roma-Parigi. Rispondendo a polemiche interne, sollevate dal presidente del Rassemblement Nationale Jordan Bardella, che accusava l'Eliseo di non saper gestire l'afflusso dinel sud della Francia, Darmanin ha colto l'occasione per puntare il dito contro il governo italiano. "Sì, c'è un afflusso die soprattutto di minori" nel sud della Francia, ha detto il. ...

"Sono parole inaccettabili", quelle pronunciate dalInterni francese. A dirlo è il vicepremier e inquilino della Farnesina, Antonio Tajani , rispondendo alle domande dei cronisti sulle accuse lanciate dal responsabileInterni ......gruppo di gestione dell' Associazione dei Comuni a maggioranza serba da parte del primo... Ha aggiunto che 'viola la lettera e lo spiritoaccordi di dialogo'. 'Qualsiasi decisione ...Potrebbe saltare l'incontro fra ilEsteri Antonio Tajani e l'omologa francese Catherine Colonna previsto questa sera a Parigi. A quanto si apprende, a determinare il possibile annullamento del colloquio le parole ...

Secondo fonti di Palazzo Chigi, infatti, in risposta alle dichiarazioni di questa mattina potrebbe saltare il vertice previsto in serata a Parigi tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e ...