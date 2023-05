“Il Mezzogiorno produttivo per lo sviluppo del Paese” | convegno Cna a Palermo con i ministri Fitto e Musumeci

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 4 maggio 2023)– Venerdì 5 maggio a(Università di, Aula Magna Architettura – Via delle Scienze 19, Ed.14) con inizio alle ore 10, si svolgerà ilpromosso dalla Cna “Ilper lodel– il contributo di artigianato e piccole imprese”. All’iniziativa parteciperanno Raffaele, ministro per gli Affari europei, il Sud e il Pnrr, Nello, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Inoltre dopo i saluti di Roberto Lagalla, sindaco di, e le proposte della CNA, si svolgerà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Renato Schifani, presidente della regione Sicilia, Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria, ...