(Di giovedì 4 maggio 2023) Dallaall'. Volodymyr Zelensky ha lasciato l'Ucraina per un viaggio a sorpresa ieri, in cui ha spiegato che la controffensiva ucraina sta per cominciare

il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano dellaIsaf in ... A seguire, Zelensky ha partecipato a un vertice con idei Paesi nordici: oltre a Niinisto, il ...... ha assicurato Zelensky, aggiungendo che Kiev intende 'lasciare' ilrusso al giudizio di una ... i contorni non sono ancora chiari - ha chiarito - , ma una cosa è certa, ladella Santa ......il generale libico ha incontrato questa sera il vicepremier e ministro degli Esteria Roma ... incontrando ilegiziano al Cairo, il ministro Tajani aveva chiesto di intervenire su Haftar ...

Il leader in missione in Finlandia e Olanda. "Presto i caccia»" ilGiornale.it

Francesco ha ribadito di essere disposto «a fare tutto quello che si deve fare» per trovare una soluzione di diplomatica alla guerra iniziata con l’invasione russa ...L’indicazione di Joe Biden per il rappresentante diplomatico Usa a Roma porterà all’avvio di un dossier rovente: convincere Meloni a non rinnovare la partecipazione italiana alla Via della Seta ...