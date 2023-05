Il Grande Torino | uomini che furono leggenda da vivi e mito dopo la morte

(Di giovedì 4 maggio 2023) Molti anni fa, ero bambino, mio padre mi portò per la prima volta allo stadio quando giocava la Roma contro il. Io tendenzialmente ero romanista, perché abitavo in Trastevere dove ...

... titolare di vini Allara di Genova, produttore del "Corochinato" e dell'amaro "Genova", fino ... a Cinzia Beccati dell'azienda Liquomar di, a Marco Cappello del consorzio Rb Plant di ......è stato programmato anche per evitare quanto avvenuto in piena notte dopo la vittoria a... Un'altra giornata, insomma, difesta. LE POLEMICHE. Non mancano le polemiche politiche. Il gruppo ...racconta violenza e terrorismo di Davide Valentini e Stefano Caselli e guardare il ... ma anche reperti storici di quellatradizione recentemente riportata in auge dai Nu Genea che è l'...

Nel giorno del 74° anniversario della Tragedia di Superga, andiamo a scoprire perché questa squadra viene ricordata come la più forte di sempre… La storia del Grande Torino iniziò prima della seconda ...Oggi, 4 maggio, si celebra e si ricorda il Grande Torino, che settantaquattro anni fa rimase coinvolto nel terribile incidente aereo di Superga. Per l'occasione, la Fiorentina, tramite il ...