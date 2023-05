Il giorno sbagliato | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 2 Ilè ilin onda questa sera, 4 maggio 2023, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di undel 2020 diretto da Derrick Borte. Nel cast spuntano nomi importanti a partire dal protagonista Tom Cooper che ha le fattezze di Russell Crowe. Di seguito vediamo qual è la trama e il cast del thriller. Trama Ilè ambientato a New Orleans, negli Stati Uniti, e il protagonista è Tom Cooper. Quest’ultimo si presenta a casa della sua ex moglie armato di martello e tanica di benzina. La donna vive lì con il suo compagno ed entrambi vengono brutalmente ammazzati. Tom dà fuoco alla casa per coprire le sue tracce e poi scappa dalla scena del crimine a bordo del suo pick-up. Poco ...

Ecco quindi come fare a postare più BeReal al! Il primo passo è pubblicare il primo BeReal ... Si tratta di un modo per disincentivare l'usoche alcuni utenti fanno della piattaforma , ...Josef Clemens, che quasi ognimi mandava, allora si usava il fax, richieste di modifiche ... mi disse avevoa non voler uscire con l'intervista perché era pur sempre un personaggio ...Quest'anno abbiamotanto noi in campo, possono sbagliare anche gli arbitri. Il gol ... moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni, può diventare ...

Il giorno sbagliato: Russell Crowe e il B-Movie perfetto da vedere su ... Movieplayer

Il giorno sbagliato: trama, cast e streaming del film su Rai 2 in onda questa sera, 4 maggio 2023, alle ore 21.20. Le informazioni ...Su BeReal arriva la funzione Bonus per postare più volte al giorno sul social: ecco come si fa e i passi da seguire ...