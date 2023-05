Il G7 della diplomazia per la pace nell’Indo Pacifico Parla Yabunaka

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mitojiè stato viceministro degli Affari Esteri del Giappone dal 2008 al 2010, servendo sotto quattro premier. Nel corsosua lunga carriera diplomatica ha rappresentato il suo Paese ai tavoli negoziali di accordi commerciali con gli Stati Uniti, di controversie territoriali con la Cina nel Mar Cinese Orientale e ha guidato la delegazione giapponese al Dialogo dei Sei per fermare il programma nucleareCorea del Nord. In questa intervista a pochi giorni dal G7 di Hiroshima,spiega cosa aspettarci dal summit, il dialogo con la Cina per la sicurezza, e il futuro delle relazioni Italia-Giappone. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha detto che l’Ucraina è il futuro dell’Asia. Ad oggi come stanno le cose? È una lettura semplificatoria. ...