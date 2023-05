Il futuro del Napoli Spalletti vuol capire quale sarà il progetto e i giocatori (Gazzetta)

(Di giovedì 4 maggio 2023) La, con Maurizio Nicita, torna sulle parole disul suo. «? Ci sono ancora da fare sei partite e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco, si parte da ciò che posso dare io: sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita? Da questo concetto si parte per». Logicamenteile i: De Laurentiis ha blindato il contratto dell’allenatore unilateralmente ma a scudetto festeggiato i due protagonisti si incontreranno per confrontarsi. L'articolo ilsta.

Ci sono ancora da fare sei partite e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco, si parte da ciò che posso dare io:......di quanto potrà accadere nel prossimocon le case europee in forte affanno mentre i produttori cinesi (che al salone di Shanghai hanno presentato numerose auto proprio per il mercato...... Braun vuole che le puff siano vietate in Francia e ha annunciato di voler collaborare con i parlamentari per proibirne la vendita - un piano che potrebbe rientrare nelprogramma antifumo...

Un lavoro su 4 cambierà entro il 2027: ecco le professioni del futuro (e chi rischia il posto) - 24+ 24+

Il futuro di Marcelo Brozovic in maglia nerazzurra è in forte dubbio, nonostante si stia dimostrando importante per Simone Inzaghi ...Clamoroso addio in vista per la Juventus, con un big pronto ad approdare al Barcellona: Xavi gela i bianconeri.