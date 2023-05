Il disastroso ritorno a casa di Frank Lampard

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Da quando è tornato sulla panchina del Chelsea,ha perso tutte e sei le partite che ha allenato. Aggiungendo anche la drammatica coda come allenatore dell’Everton, lo score per lui è di dieci sconfitte nelle ultime dieci partite, un numero tondo difficile anche solo da immaginare in uno sport che oltre alla sconfitta prevede la vittoria e il pareggio. Volendo potremmo andare ancora più indietro, dire che la sua ultima vittoria risale al 14 ottobre e che poi ci sono stati 2 pareggi e 14 sconfitte. Ma noi non vogliamo, un po’ per rispetto, un po’ perché non siamo qui a fare le pulci alle sue capacità da allenatore. Siamo qui perché il suoal Chelsea è stato un disastro, dal punto di vista comunicativo e umano prima ancora che da quello tecnico e sportivo.in poco più di un mese si è rovinato ...