Il difensore del Monza Izzo condannato a 5 anni per frode sportiva e camorra

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ildel Monza Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, è statoa cinquedi reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli ...

... la palla tesa di Maradona trova la testa di un giovaneacquistato dal Napoli quell'anno, ... Diventa così ininfluente la larga vittoriaMilan sul Bari sul neutro di Bergamo per 4 - 0, con ...Un treno clamoroso sull'out di destra, capace di chiusure davero e di gol determinanti sotto porta. KIM 9 : tra le sorprese più bellenostro campionato. Un vero e proprio muro ...Non a caso in quel frangente lo sbarcocoreano Kim suscita facili ilarità, ovviamente zittite dal rendimentoche mezza Europa invidia agli azzurri e strappato al Rennes con una ...

Da capitan Di Lorenzo fino a Osimhen e Kvaratskhelia, i voti del Napoli di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria dello Scudetto ...Una frenata Può succedere, talora si infila in un corridoio apparentemente troppo stretto, poi guarda meglio, salta la gamba del difensore e scatta di nuovo. Così la squadra. La superiorità non basta ...