Il delirio della parrocchietta “de sinistra” su Meloni neo-liberista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Martedì scorso, ospite di Omnibus, in onda su La7, il sociologo Domenico De Masi, che ebbi la sventura di incrociare da studente una trentina di anni orsono, ha duramente attaccato l’attuale esecutivo, definendolo con l’epiteto più infamante per chi continua a guardare il mondo con i criteri del marxismo-leninismo: governo neo. Egli, in particolare, ha manifestato grande stupore, sostenendo che, altresì, si sarebbe aspettato “dalla, da Fratelli d’Italia una politica economica sociale di Stato, non neo-.” In precedenza, sempre questo irriducibile esponente dell’intellighenzia con la falce e il martello, ha definito “liberismo allo stato puro” il taglio del cuneo fiscale introdotto con il cosiddetto decreto lavoro, in quanto, bontà sua, a rimetterci è solo lo Stato e non l’imprenditore. Ovviamente per chi, ...