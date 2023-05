Il decreto precariato sveglia i sindacati Tre piazze contro i disastri del governo

(Di giovedì 4 maggio 2023) La mobilitazione unitaria è stata decisa ad inizio aprile, prima dellavoro. Ma ora nel calderone delle proteste dei, entra inevitabilmente anche quest’ultimo provvedimento. Lo smantellamento del Reddito di cittadinanza, le norme per rendere più precari i contratti di lavoro, la misura spot del taglio del cuneo fiscale per appena 5-6 mesi gridano vendetta. Accanto a questo ci sono le richieste considerate prioritarie da Cgil, Cisl e Uil: la tutela dei salari e delle pensioni, erosi dall’inflazione; il rinnovo dei contratti, con lo stanziamento delle risorse necessarie per il pubblico impiego; la riforma del fisco con “una forte riduzione” del carico su dipendenti e pensionati, una maggiore tassazione degli extraprofitti e delle rendite finanziarie; il potenziamento dell’occupazione e della sicurezza; il contrasto alla precarietà; la ...

... e anche nelle piazze al fianco dei sindacati", il leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, lancia l'appello per una manifestazione, a giugno, "contro ile lo smantellamento del ...Illavoro non è un insulto ma un tributo ai lavoratori: per il secondo semestre del 2023, ... Le accuse della sinistra sul, infine, vanno respinte al mittente. La nostra norma ...Il- legge annunciato trionfalmente dal governo avrà conseguenze pesanti anche per ... Oggi che al governo ci sono loro sembra esserci un disegno ben preciso: aumentare, povertà e ...

Calderone assicura: "Il decreto lavoro non amplia il precariato" AGI - Agenzia Italia

Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo politico al DL lavoro 2023, con le opposizioni all’attacco del decreto approvato dal governo. Tra le accuse c’è chi afferma che il governo dica falsit ...“La destra ha demonizzato e abbandonato chi è in difficoltà. Con il nuovo ‘decreto Precariato’ rende ancora più incerto il futuro dei giovani e legalizza lo sfruttamento”: a dirlo, in un’intervista ...