Il decreto ingiuntivo e i 50mila euro | la mossa dei Blasi contro Totti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Colpo di scena nella battaglia legale per la Longarina. Mentreotteneva lo sfratto della società deiche gestisce il complesso, Silviaha chiesto e ottenuto la messa in mora della scuola calcio del Pupone

Ilè di circa 50000 euro ed è a favore della società Asd Longarina , gestita proprio dalla sorella della conduttrice dell' Isola dei Famosi . Secondo quanto riportato dalle carte, ...Ila favore della società di Silvia Blasi Secondo quanto riportato da La Repubblica , sarebbe infatti entrato in scena unche sfiora i 50 mila euro a favore ...Unche sfiora i 50mila euro a favore della società "Asd Longarina", riconducibile alla sorella maggiore di Ilary. La "Totti Soccer School" non avrebbe saldato alcuni debiti e per ...

Nullità di protezione e decreto ingiuntivo: poteri del giudice e ... Altalex

Da qui il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale, con il quale la società della sorella maggiore di Ilary Blasi chiede che vengano saldati debiti arretrati per quasi 50mila euro. Una mossa che, di ...Dopo lo sfratto della famiglia di Ilary dal centro sportivo di proprietà dell’ex Capitano, la sorella maggiore della conduttrice ha risposto con un decreto ingiuntivo di quasi 50mila euro. Lo riporta ...