Il collegamento disastroso da Napoli a Diritto e Rovescio | l’inviato spedito nell’unico posto senza tifosi dopo la vittoria dello scudetto

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) È la serata della festamentre su Rete4 va in onda. Per la trasmissione di Paolo del Debbio impossibile ignorare l’evento per una città spesso al centro delle discussioni in studio, soprattutto per l’attenzione storicamente dedicata al Reddito di cittadinanza e alle tifoserie di favorevoli e contrari. E mentre quindi in studio si provava a discutere della fine del sussidio voluto dal governo Meloni, almeno così com’è stato concepito e conosciuto finora, indac’era il telecronista tifoso Raffaele Auriemma,da del Debbio appositamente per le strade della città in concomitanza con la festa scoppiatail pareggio della squadra di Luciano Spalletti a Udine. Peccato però che il ...