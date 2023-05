Il Codici in azione | smascherata l’ennesima truffa del pellet | attenzione alla contraffazione; Operazione della GdF

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ladelcolpisce ancora. Due imprenditori sono stati denunciati per aver venduto come pregiato un prodotto di cui in realtà non è stato possibile rintracciare origine e tipologia. Un’operimportante,, quella condotta dGuardia di Finanza, a cui va il plauso dell’associ, impegnata a tutelare i consumatori anche in questo ambito. “Negli ultimi anni sulsi è registrata un’evoluzione– afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– ovvero a quella che potremmo definire classica del mancato inviomerce acquistata dai consumatori, si è aggiunta quellavendita di un prodotto ...