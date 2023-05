Il Bayern Leverkusen anticipa la gara col Colonia e scoppia la polemica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Ministro degli interni Herbert Reul, grande tifoso e abbonato del, avrebbe fatto una richiesta che è stata prima approvata dalle autorità, ma poi criticata dai tifosi tedeschi del. La richiesta in questione è dire la partita di campionato e di giocarla domani, venerdì 5 maggio. In questo modo, la sua squadra del cuore, il, arriverà riposata per la sfida successiva: in Europa contro la Roma. La decisione ha provocato l’amministratore delegato del, perché come è successo anche per la Salernitana, anche le squadre piccole possono subire delle penalizzazioni. Queste scelte sono viste con un occhio critico dalle società, che per un motivo o per un altro vedono l’integrità di una competizione essere spezzata o ...

A 7 giorni dal match europeo tra Roma escoppia una piccola in Germania. La gara dei ragazzi di Xabi Alonso, inizialmente in programma domenica, è stata anticipata a venerdì . Lo spostamento è stato fatto per consentire a ...L'allenatore spagnolo ha preso il Bayersull'orlo della retrocessione, cambiando ... Sull'ex Real Madrid hanno messo gli occhi anche ilMonaco e gli stessi Blancos.Ma siccome la partita che precede l'impegno con la squadra di Sousa è il match di ritorno con il, c'è da scommettere che lo staff medico giallorosso farà di tutto per far sì che l'...

