Ieri da abolire | oggi da tenere Il caos di Pd e M5s sul decreto Dignità

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Al direttore - Ora che il bidone della “trattativa” è scoppiato, occorre ricordare Massimo Bordin che per anni si adoperò per smascherare la mistificazione giudiziaria. Lo sollecitai a raccogliere le sue idee in un libro, mi rispose che si poteva fare un lavoro comune. Pubblicammo a doppia firma “Complotto! Come i politici ci ingannano” (Marsilio 2014). La mia parte riguardava tutti i complotti-fake della Repubblica e Massimo scrisse la parte più importante, “Uno strano processo per una strana trattativa”. Sono passati 9 anni e vale la pena di rileggere quel che Massimo scrisse allora con preveggente lucidità. Un saluto.Massimo Teodori Sono andato a ripescare alcuni articoli scritti dall’altro Massimo sulla Trattativa e ne ho trovato uno formidabile del settembre del 2017. “Indicativo è quel che dice il dottore Di Matteo quando cita la sentenza della Corte d’assise di Firenze nella ...