Osimhen e Kvaratskhelia rubano gli occhi a tutti, ma è bene guardare oltre per scoprire davvero com'è nato il miracolo Napoli. La scorsa estate è stata magica, all'insegna di operazioni perfette. ...... lancio di nuovi trend e prodotti e rappresenta una fucina diper tutti i professionisti alla continua ricerca di nuove fonti d'ispirazione per creare progetti. Dall'8 all'11 maggio ...Oggi ho lechiare, so molto di più che cosa devo fare. A 29 anni non so quanto anni mi restano ... In realtà, Aslan dal pugno duro non cambia poi granché, come dicono i 30e i 32 gratuiti ...

Idee vincenti e un modello sostenibile: così è stato costruito il Napoli campione La Gazzetta dello Sport

Lo scouting, le intuizioni low cost di Giuntoli, rinunce importanti, investimenti che pagano: i retroscena di un mercato da scudetto. E se “Di Lorenzo costa quanto ...Continua anche domenica 7 maggio al Da Vinci Village il car boot sale, ovvero il mercatino del baule ispirato ai principi del riuso e della sostenibilità, un evento in costante crescita che si ripete ...