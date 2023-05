Arnautovic, dunque, può andare bene soprattutto senon dovesse rinnovare e Origi dovesse fare ... Non vanno scartate, inoltre, le possibilità che portano a Lois, Noah Okafor e Noa Lang per ...I campioni d'Italia in carica punteranno ancora sul capocannoniere della Francia nei prossimi anni, ma servirà ovviamente un nuovo compagno che non faccia rimpiangere. Milan, saràl'erede ...Arnautovic, dunque, può andare bene soprattutto senon dovesse rinnovare e Origi dovesse fare ... Non vanno scartate, inoltre, le possibilità che portano a Lois, Noah Okafor e Noa Lang per ...

Ibra, Openda e la grande offerta del PSG: Mercato Milan, le ultime di oggi Pianeta Milan

Il Milan fa all-in sul colpo in attacco in vista del prossimo calciomercato. Maldini e Massara hanno già individuato il profilo giusto Un nuovo attaccante è la priorità del prossimo calciomercato del ...