I sosia | le analisi biometriche | gli attentati | le paranoie che salvano lo Zar

'Lì non c'era Putin, ma un suo, ne ha più di uno', ha affermato Danilov citato da Ukrainska ... questi sono dei cosiddetti "scenari jolly" , non vere e propriedel conflitto e degli ......video "Prima di tutto non c'era nessun Putin. Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10 - 14 giorni in quarantena. Lì non c'era Putin, ma un suo, ne ha più di uno",..."Questo non è Putin ma un", il dettaglio che scatena i retroscena In generale, la Nsa e l'... si legge nell'

I sosia, le analisi biometriche, gli attentati: le paranoie che salvano ... ilGiornale.it

Dopo l'attacco sventato con i droni al Cremlino, si riapre il dibattito sulle contromisure prese dal presidente russo per sfuggire agli attentati contro di lui. La teoria più gettonata è quella dei so ...