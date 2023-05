I magnifici 7 stasera su Rai 2 | trama e cast del film diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington

(Di giovedì 4 maggio 2023)su Rai 2, in prima serata, Rai 2 manda in onda I7:del remake dell'omonimodel 1960 Ild'azione western I7 sarà trasmesso in prima serata questa sera, 4 maggio, su Rai 2. La regia della pellicola è stata affidata ad, mentre Richard Wenk e Nic Pizzolatto si sono occupati della sceneggiatura., curiosità, recensione e trailer del. I7:delin onda su Rai 2 La cittadina di Rose Creek è sotto il fatale controllo del magnate Bartholomew Bogue, che opprime gli abitanti con soprusi e vessazioni. Tuttavia, un gruppo di sette fuorilegge, ...

Curiosità sul film I7, trasmessoda Rai 2 I7 è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e fuori concorso alla 73ª Mostra ...I Migliori Filmin TV, Giovedì 4 Maggio 2023 Passengers (Avventura, Fantascienza, ... Passengers: Il trailer italiano ufficiale - HD I7 (Azione, Western, Drammatico) in onda su Rai 2 ...Denzel Washington e Chris Pratt sono protagonisti de I7 , in onda4 maggio alle 21.25 su Rai2 . Remake del cult Anni '60 con Charles Bronson ed Eli Wallach, racconta la lotta di un piccolo paese nel Far West contro un violento affarista.

Stasera in TV: in onda “I Magnifici Sette” e “La Matassa” Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Stasera su Rai 2, in prima serata, Rai 2 manda in onda I magnifici 7: trama e cast del remake dell'omonimo film del 1960 ...Stasera in TV, Giovedì 4 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali ...