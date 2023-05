I figli di William e Kate si allenano all' abbazia di Westminster per il grande giorno in cui Carlo verrà incoronato re Leggi su Amica it

Leggi su amica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mancano pochissimo all’incoronazione di reIII – la cerimonia avsabato 6 maggio alle 11 (ora locale) all’interno dell’di– e a Londra fervono i preparativi per lo storico evento. Perché anche se, ogni anno, nella capitale britannica si svolgono parate in onore del monarca – la più famosa, il Trooping the Colour a giugno -, quella prevista per l’investitura del sovrano è quasi una novità, considerando che non si svolgeva dal 1953, anno in cui salì sul trono la regina Elisabetta. E se di notte, questa settimana, lungo il tragitto che collega Buckingham Palace all’si sono svolte le prove del corteo reale per non avere sorprese ildelevento – c’era persino la Gold State Coach, la famosa e scomodissima carrozza dorata ...