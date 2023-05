I disoccupati sotto quota 2 milioni | piu' occupati a marzo

A marzo il tasso di disoccupazione e' sceso al 7,8% ( - 0,1 punti) e il numero deitornail livello psicologico dei 2 milioni scendendo a 1.980.000 unita', un livello che non si toccava dal novembre 2022. 4 maggio 2023...per l'imminente scadenza dei contratti di lavoro il cui mancato rinnovo lascerebbe loro,...di Sardiniapost nella tua casella di posta inserisci la tua e - mail nel box qui: Nome * ...Mentre la headline inflation in Usa scendela core (5% anno su anno vs 5,6%), in Europa ...salari e congestione del mercato del lavoro suggerisce che il rapporto tra posti vacanti e(...

Piccolo miglioramento del mercato del lavoro in marzo. Disoccupati sotto i 2 milioni per la prima volta dal… Il Fatto Quotidiano

A marzo il tasso di disoccupazione e' sceso al 7,8% (-0,1 punti) e il numero dei disoccupati torna sotto il livello psicologico dei 2 milioni scendendo a 1.980.000 unita', un livello che non si ...Il tasso di disoccupazione, come scrive Gian Maria De Francesco sul Giornale, è sceso al 7,8% e il numero dei disoccupati è tornato sotto il livello psicologico dei 2 milioni. In valori assoluti a ...