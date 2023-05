I criminali informatici utilizzano i proxy per legittimare le richieste fraudolente

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gli attacchi bot erano precedentemente visti come un tipo di frode online relativamente irrilevante e questa mentalità è persistita anche quando gli attori delle minacce hanno acquisito la capacità di causare danni significativi alle entrate e alla reputazione di un marchio. Nel complesso, il traffico di bot dannosi è aumentato anche se le persone trascorrevano meno tempo online. Il traffico umano legittimo è diminuito del 28% su base annua, ma il traffico di bot dannosi è aumentato del 102% su base annua, il che significa che la percentuale di bot dannosi rispetto al traffico complessivo è aumentata ancora più rapidamente. Gli attacchi automatizzati hanno continuato a crescere. Le applicazioni Web hanno registrato un aumento anno su anno di tre tipi comuni di attacchi bot. Gli attacchi di carding sono aumentati del 134% su base annua, gli attacchi di acquisizione di account sono ...

Il Web è diventato la terra promessa dei, i quali sono consapevoli della delicatezza dell'invio di denaro online e cercano di inserirsi tra l'acquirente e la piattaforma che ..."RIleviamo che iutilizzano tecniche molto comuni e poco complesse per violare account e impossessarsi di dati e identità digitali: questo significa che dall'altra parte ancora ...Questi investimenti aiuteranno le organizzazioni a combattere un panorama di minacce in rapida evoluzione, dato che idiventano sempre più aggressivi e implementano nuovi ...

Criminali informatici diventano sempre più ambiziosi Bitmat

In un mondo sempre più digitale, la sicurezza informatica è diventata un tema di importanza vitale per gli utenti di Internet. Tuttavia, nonostante i numerosi ...Gli acquisti sicuri sono una priorità online. I cybercriminali sono sempre in agguato. Surfshark ti mette al riparo da loro e da altre minacce ...