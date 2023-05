(Di giovedì 4 maggio 2023) ROMA – “Sempre più malattie sono legate ad un’alimentazione sbagliata; per questo mi impegno a realizzareche contengano ingredienti ricchi di sostanze amiche del nostro organismo, come ad esempio i. Essi sono micronutrienti presenti in molti alimenti, capaci di ottenere un crescente interesse nel corso degli ultimi 30 anni grazie alle loro proprietà antiossidanti e al loro ruolo emergente nella prevenzione di malattie legate a stress ossidativo. Inoltre, sono prodotti secondari del metabolismo delle piante, la cui funzione principale è proteggere gli organismi dalle radiazioni dei raggi ultravioletti e dai patogeni. Tra gli alimenti che contengono maggioritroviamo la cipolla, la mela, il tè, l’arancia, il caffè, i cereali, il vino rosso ma anche il cioccolato fondente”. Così il celebre chef tedesco ...

Il ristorante Apicio 16 guidato dalla chef Penelope Musolino , in arrivo dal tristellato La Pergola di, completa l'offerta culinaria dell'hotel, con piatti della tradizione interpretati ...Alla presentazione Giornata della Ristorazione " e per la cultura dell'Ospitalità italiana, come recita il sottotitolo " sono intervenuti anche gli chef stellatie Davide Oldani. L'...Alla Giornata della Ristorazione per la cultura dell'Ospitalità italiana, come recita il sottotitolo, sono intervenuti anche gli chef stellatie Davide Oldani (in collegamento). L'...

Heinz Beck e l’importanza dei piatti con i polifenoli L'Opinionista

L’estate 2023 si preannuncia movimentata per l’Emilia Romagna. Un nuovo progetto in arrivo a Cesenatico e qualche cambiamento anche a Bologna ...Chef Gianluca Renzi ha deciso di lasciare il ristorante stellato I Portici di Bologna per aprire il nuovo locale Celestia a Cesenatico ...