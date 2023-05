(Di giovedì 4 maggio 2023) Giorgiae Khalifaavrebbero dovuto incontrarsi già lo scorso 28 gennaio, in occasione della

Haftar promette a Meloni di fermare i migranti, ma è un bluff Il Foglio

Dopo le 10 mila partenze quest'anno solo dalla Cirenaica, il generale libico incontra la premier a Palazzo Chigi e le assicura di fermare i flussi. Peccato che non può (e non vuole) farlo davvero ...Putin ha infiltrato i mercenari di Prigozhin in dodici Paesi. I file segreti del Pentagono rivelano le difficoltà statunitensi nel contrastarli ...