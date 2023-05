Haaland mostruoso | battuto un altro record storico in Premier

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Manchester City ritorna in vetta allabattendo il West Ham per 3-0 all’Etihad: l’attaccante ancora grande protagonista PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ durata meno di 24 ore la vetta temporanea dell’Arsenal. I Gunners, dopo averil Chelsea 3-1 martedì sera, si erano portati nuovamente in testa allacon Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.