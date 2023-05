“Ha strappato un orecchio a morsi in una lite” | consigliere di FdI a Como indagato per lesioni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Antonio “Tony” Tufano,comunale di Fratelli d’Italia a, ècon l’accusa di aver aggredito un trentenne in discoteca, strappandogli una parte dell’. Lo riporta La Provincia di, specificando che Tufano – 38 anni, noto pr della movida cittadina – ha ricevuto un avviso di garanzia ed è stato interrogato dai Carabinieri nelle scorse settimane. I fatti risalgono al 10 luglio 2022: al “Lido“, un locale notturno di Bellagio, scoppia unaper futili motivi, al termine della quale un trentenne si ritrova ferito a terra, con una parte del padiglione auricolare. In ospedale gli viene assegnata una prognosi di trenta giorni. L’uomo sporge denuncia all’Arma, spiegando di non ...

"Mi ha strappato una parte dell'orecchio a morsi", avrebbe raccontato la vittima della violenza agli inquirenti. "I fatti contestati sono ben diversi dalla realtà che chiariremo nelle sedi opportune", ...