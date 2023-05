“Ha lasciato per gravi motivi” Isola dei Famosi | l’uscita improvvisa e le polemiche

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 4 maggio 2023) Purtroppo per lei, l’avventura di Claudia Motta a L’dei2023 si è conclusa e dopo soltanto tre settimane dal suo debutto. Giovanissima, quanto sicura di sé, determinata, come si era visto nel video di presentazione. Poi l’infortunio. Lo chef Simone Rugiati, suo compagno, ha svelato tutta la verità sul ritiro. In queste ultime ore anche Marco Predolin, ha dovuto abbandonare L’dei2023 perché il suo fisico non avrebbe retto ancora in Honduras, un fatto comprovato dalle analisi del sangue. Claudia Motta ha vissuto un incidente scivolando sugli scogli. Simone Rugiati ha rivelato cosa è “successo veramente”.dei2023, perché Claudia Motta ha dovuto lasciare: la verità La 23enne ora in viaggio per l’Italia, come pure Marco Predolin, è ...