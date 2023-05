Guerra putiniana | fallimenti bancari e inflazione hanno tutti la stessa radice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Cominciamo con la notizia più importante del giorno: il drone che esplode proprio sopra la cupola del Cremlino. Il New York Times mostra in successione il momento dell’esplosione con fotogrammi che testimoniano l’evento. I russi accusano l’Ucraina di attentato terroristico, ma Zelensky (che stava in Finlandia per un incontro coi responsabili del nuovo governo) ha risposto che: “Russia has no victories to report so Putin must find other ways to maintain Russian morale” (“I russi nonvittorie da raccontare, così Putin deve trovare altre vie per sostenere il morale”). Entrambe le versioni puzzano di “propaganda” ma sono entrambe comprensibili… viste da “fuori”! Putin con questo pretesto proverà ad alzare il livello delle stragi così da tornare a far paura ai “pacifisti”. Zelensky, invece, fin dall’inizio, piuttosto che scappare e nascondersi (essendo proprio lui, ...