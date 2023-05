Guardiani della Galassia | Volume 3 | le scene post credits del film Marvel

Galassia sono pronti a riconquistare tutti i fan che attendono l'uscita del film Marvel StudiosGalassia: Volume 3 , nelle sale italiane a partire dal 3 maggio. Nei ...Nel pienopromozione diGalassia Vol.3 , da ieri nelle sale italiane, Pom Klementieff ha raccontato di quando avrebbe voluto nascondere lo script del film nel giardino di Karen Gillan . Klementieff era ...C'è qualcosa in Special Ops: Lioness che ha intimorito Zoe Saldana . Ha recitato in alcuni dei più grandi blockbuster dei tempi moderni: Avatar ,Galassia , i film degli Avengers . Ma si è sentita sopraffatta quando Taylor Sheridan , il potente produttore di Yellowstone e dei suoi spin - off, tra le altre serie di successo, le ...

Guardiani della Galassia Vol. 3, la recensione dell'ultima ballata di James Gunn Multiplayer.it

James Gunn ha ammesso che soffrirà parecchio la mancanza di Star-Lord e soci dopo Guardiani della Galassia vol.3 ...Guardiani della Galassia: Volume 3, la recensione della fine della trilogia. James Gunn regala uno sguardo diverso sul gruppo di eroi e una storia ricca di sfumature ...